Посол России предостерег США от «незаконной агрессии» в Сирии

Российски посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег США от «безосновательной и незаконной» агрессии в Сирии. Слова посла цитирует фейсбук российской дипмиссии.

По мнению Антонова, еще одно обострение ситуации в Сирии не соответствует ничьим национальным интересам.

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«От этого выиграют лишь террористы», — отметил посол.

Также глава российской дипмиссии выразил надежду, что его слова «будут услышаны» американской стороной.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что в Сирии готовят инсценировку химатаки с ряжеными «Белыми касками». Позднее в военном ведомстве сообщили, что радиус ракет эсминца США в Средиземном море достигает Сирии.