Коалиция США отрицает создание бесполетной зоны в Сирии

В коалиции во главе с США по борьбе с «Исламским государством» заявили, что не создают бесполетную зону в Сирии, передает РИА «Новости» заявление представителя пресс-службы коалиции.

«Партнеры по коалиции в качестве необходимой части усилий по борьбе с ИГ установили системы на северо-востоке Сирии, чтобы обеспечить жизненно важную защиту и целеуказание для авиации коалиции, поддерживающей миссию по разгрому ИГ. Подобные системы направлены только на выполнение этой миссии и гарантируют обеспечение постоянной поддержки и безопасность этих международных усилий», — заявил он.

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В то же время он не стал говорить о планах коалиции в дальнейшем или о ее действиях в случае изменения оперативной обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен развернуть свои системы ПВО в северной части Сирии.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.