Украина обратилась к США по поводу приобретения комплексов ПВО

Украинский посол на территории Соединенных Штатов Валерий Чалый заявил, что Киев обратился к Вашингтону по поводу приобретения американских ПВО. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Новое время».

По словам Чалого, этот вопрос поднимался во время встречи лидеров Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа, а также во время визита советника американского президента по нацбезопасноти Джона Болтона в Киев.

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«Наши потребности следующего периода, на мой взгляд, это морское пространство, военно-воздушное пространство; это то, без чего мы просто не сможем обеспечить оборону страны», — сказал Чалый.

Уточняется, что Украине нужны по меньшей мере три подобных комплекса, при этом стоимость одного достигает примерно $750 млн.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует в ближайшее время нарастить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении.