СМИ: Пентагон намерен развернуть систему ПВО на севере Сирии

Экс-командующий военной ассамблеи сирийской провинции Дейр-Эз-Зор Файез Аль-Эсмер заявил о планах Пентагона по размещению системы ПВО на севере Сирии. Об этом пишет Yeni Safak.

По данным издания, американская сторона уже развернула 13 разведывательных систем и три модифицированных радиолокационных системы в районах Таль Байдар, Кобани и Сарри.

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«Следующим шагом США станет создание системы противоракетной обороны в регионе», — сказал Аль-Эсмер.

Он добавил, что подобная система станет частью плана американской стороны по «созданию хаоса» на сирийской территории.

Ранее СМИ сообщили, что США занимаются созданием военной инфраструктуры в Сирии, которая позволит Вашингтону установить бесполетную зону на севере страны.