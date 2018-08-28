Минобороны: «Белые каски» доставили отравляющие вещества на склад в Сирии

По словам главы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексея Цыганкова, представители «Белых касок» привезли большой груз отравляющих веществ в сирийский город Саракиб на склад, которым пользуются боевики «Ахрар аш-Шам», передает РИА «Новости».

«По информации, полученной российским Центром по примирению враждующих сторон от нескольких находящихся в провинции Идлиб независимых источников, в город Саракиб из населенного пункта Афс на двух крупнотоннажных грузовиках доставлен большой груз отравляющих веществ», — сказал Цыганков.

По его словам, часть груза в пластиковых бочках без маркировки позднее была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб с целью инсценировки применения химического оружия и последующего обвинения властей страны.