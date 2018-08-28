Украина увеличит группировку морской пехоты и артиллерии в Азовском море

Украинская сторона планирует в ближайшее время нарастить группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление командующего ВМС страны Игоря Воронченко.

«Руководитель ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направления для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря», — сообщили представители командования ВМС ВСУ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны представить предложения по ситуации в Азовском море.