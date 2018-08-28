НАТО отреагировало на подготовку масштабных учений «Восток-2018»

В НАТО намерены следить за проведением крупных военных маневров «Восток-2018», военные атташе стран альянса уже получили и рассматривают приглашение на них. Об этом сообщил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уйат, передает РИА «Новости».

Во вторник, 28 августа, глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал крупнейшие за 37 лет военные учения «Восток-2018», которые пройдут в сентябре.

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Уайт отметил, что каждая страна имеет право тренировать свои вооруженные силы, но это должно осуществляться «прозрачно и предсказуемо».

«Россия и НАТО провели друг для друга брифинги по военным учениям на заседании Совета Россия-НАТО в мае. В ходе этой встречи Россия проинформировала об учениях «Восток-2018» и отметила, что они будут больше, чем «Восток-2014». Мы регулярно следим за российскими учениями. То же самое мы делаем с «Востоком-2018», — сказал представитель альянса.

По словам Уайта, военные атташе стран НАТО получили приглашение для добровольного наблюдения за учениями. Он добавил, что приглашения в настоящий момент рассматриваются.