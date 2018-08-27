В России испытали экзоскелет, позволяющий стрелять из пулемета одной рукой

В России прошли испытания активного экзоскелета с установленными электромоторами и аккумулятором. Об этом рассказал главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш Олег Фаустов, передает ТАСС.

По его словам, в экзоскелете испытатель смог поражать мишени, держа пулемет одной рукой.

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«У нас уже прошли испытания прототипа активного экзоскелета. Он действительно увеличивает физические возможности военнослужащего. Например, испытатель смог стрелять из пулемета с использованием только одной руки и при этом точно поражал мишени», — сказал Фаустов.

Он добавил, что в ближайшем будущем разработка позволит солдату переносить больше снаряжения и вооружения, а также быстрее двигаться.

В то же время Фаустов отметил, что основной проблемой создания экзоскелетов с электромоторами является отсутствие аккумулятора с необходимыми характеристиками, но работы над ним продолжаются.

Ранее на военном форуме «Армия-2018» был представлен экзоскелет из углепластика, который облегчает передвижения солдат с грузами до 50 кг.