Глава минобороны Ирана прилетел с визитом в Сирию
Министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Дамаск, где планирует провести два дня, передает IRNA.
Сообщается, что после прибытия в аэропорт министра встретили представители оборонного ведомства Сирии, иранский посол в Сирии Джавад Торкабади, а также военный атташе Ирана.
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В рамках поездки главы министерства обороны Ирана запланирована, в частности, встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.
Ранее представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что страна уменьшит присутствие в Сирии или покинет ее, когда подойдет к концу борьба с терроризмом. Иран провел военные учения в Персидском заливе.