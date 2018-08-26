Глава минобороны Ирана прилетел с визитом в Сирию

Министр обороны Ирана Амир Хатами прибыл в Дамаск, где планирует провести два дня, передает IRNA.

Сообщается, что после прибытия в аэропорт министра встретили представители оборонного ведомства Сирии, иранский посол в Сирии Джавад Торкабади, а также военный атташе Ирана.

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В рамках поездки главы министерства обороны Ирана запланирована, в частности, встреча с президентом Сирии Башаром Асадом.

Ранее представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что страна уменьшит присутствие в Сирии или покинет ее, когда подойдет к концу борьба с терроризмом. Иран провел военные учения в Персидском заливе.