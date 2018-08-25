В Совфеде прокомментировали возможную провокацию США в Сирии

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что еще одна провокация в Сирии может привести к разрушению системы международной безопасности и правовых институтов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Косачев отметил, что новая провокация «видимо готовится».

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«Эта схема уже настолько типична для действий американцев по всему миру (провокация — акция «возмездия» — дестабилизация ситуации — смена режима), что любому непредвзятому наблюдателю должны быть понятны и замысел, и сценарий, и истинные цели происходящего», — заявил сенатор.

По его словам, американская сторона пытается сделать противника нелегитимным, чтобы впоследствии также покинуть правовое поле. Также он рассказал о «хоре подпевал», которыми окружают себя США. Косачев заключил, что этот «хор» всегда одобряет действия Соединенных Штатов.

Ранее МИД России предостерег США от опрометчивых шагов в Сирии.