Минобороны: для удара по Сирии в Персидский залив прибыл эсминец ВМС США

Для того, чтобы совершить удар по Сирии, после провокации с химическим оружием, в Персидский залив прибыл эсминец УРО «The Sullivans» («Салливанс») ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту, заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков,

Также он рассказал, что на авиабазу «Эль-Удейд» в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM.

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Ранее Минобороны предупредило о провокации Запада с химоружием в Сирии с участием боевиков, перед которыми была поставлена задача по имитации спасения пострадавших от якобы готовящейся в Идлибе химической атаки.

Об этом стало известно после того, как США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии.