Минобороны предупредило о провокации Запада с химоружием в Сирии

Перед специальной группой боевиков в Сирии, обученных британской частной военной компанией «Олива», поставлена задача по имитации спасения пострадавших от якобы готовящейся в Идлибе химической атаки, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА «Новости».

«По информации, подтвержденной одновременно несколькими независимыми источниками, действующая террористическая группировка «Хайат Тахрир Аш-Шам» осуществляет подготовку очередной провокации «применения химоружия» сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб», — сообщил Конашенков.

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По его словам, провокация, которая готовится при участии британских спецслужб, должна будет стать поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии.

Ранее сообщалось, что США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии.

«Хайат Тахрир Аш-Шам» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.