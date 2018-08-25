Меркель в бинокль посмотрела на военную базу России из грузинского села

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе своего двухдневного визита в Грузию осмотрела в бинокль российскую военную, передает ФАН.

Специально для этого в грузинском селе Одзиси, которое расположено на границе с Южной Осетией, была установлена смотровая площадка, оснащенная биноклем.

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Отмечается, что немецкий канцлер посетила Грузию впервые за десять лет.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель спела с грузинским хором свою любимую песню.

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Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были вытеснены из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения России и Грузии были разорваны.