На Украине рассказали, почему Киев не хочет забирать корабли из Крыма‍

Бывший глава Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук заявил, что если украинская сторона заберет корабли из Крыма, то она потеряет аргумент в международных институтах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, если Украина заберет корабли из Крыма, в международных институтах будут считать, что Москва и Киев «договорились».

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Он также добавил, что Украина не смогла должным образом использовать советскую технику, которая была получена страной при перераспределении Черноморского флота СССР.

Гайдук подчеркнул, что из 140 советских судов более 60 были списаны на металлолом.

Ранее сообщалось, что в ВМС Украины рассказали, зачем «принесли в жертву» флот.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.