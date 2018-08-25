В Эстонии предложили повысить оборонные расходы

Эстонская партия «Отечество», которая входит в правящую коалицию страны, выступила с предложением об увеличении оборонных расходов до 2,5% ВВП. Об этом сообщает ERR.

По данным телеканала, в партии заявили, что повышение оборонных расходов позволит укрепить существующую структуру обороны Эстонии.

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Как отмечается, в «Отечестве» подчеркнули, что данные траты оправдываются «поведением» России.

Ранее председатель комиссии по иностранным делам госсобрания Эстонии Марко Михкельсон заявил, что предложение президента США Дональда Трампа о повышении военных расходов стран НАТО до 4% от ВВП является нереалистичным.