В США возродили второй флот, чтобы сдерживать Россию

В США возродили второй флот военно-морских сил, который должен будет сдерживать Россию в Северной Атлантике. Об этом сообщает РИА «Новости».

Командующий военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон заявил, что Штаты должны «сохранить конкурентные преимущества и доминирование на море». При этом он подчеркнул, что возрожденному второму флоту придется действовать в условиях «возрождающейся России».

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Адмирал также добавил, что военно-морские силы Соединенных Штатов развиваются для сохранения мира.

«До сегодняшнего дня было много спекуляций, что восстановление 2-го флота означает, что ВМС США готовятся к сражениям или даже ищут их. Но это совершенно не так», — сказал Ричардсон.

Ранее СМИ сообщили, что флот США готовится к противостоянию с Россией в Северной Атлантике.