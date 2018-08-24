Источник: Су-57 наделят искусственным интеллектом

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит систему искусственного интеллекта. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в авиационной промышленности.

«На серийных самолетах Су-57 планируется отработать систему искусственного интеллекта, которая вплотную приблизит эту машину к беспилотникам шестого поколения», — заявил источник.

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Он отметил, что у нового истребителя комплексная система управления и обзорно-прицельное оборудование будут доведены до «автоматического режима боевого применения». Также, по его словам, на Су-57 будет отработан перспективный бортовой комплекс обороны, который включает в себя новые частоты и режимы работы.

Контракт на поставку двух предсерийных истребителей Су-57 был подписан 22 августа на полях форума «Армия-2018».

Ранее стал известен срок заключения контракта на поставку Су-57 для Минобороны.