В ЛНР рассказали о потерях ВСУ при неудачной попытке прорыва

В ходе неудачной попытки захвата позиций самопровозглашенной Луганской народной республики в районе села Желобок Славяносербского района украинские силовики понесли потери в живой силе, передает сайт «Луганскинформцентра».

«Мы вынуждены были открыть адекватный ответный огонь, в результате чего огневые точки противника подавлены. Противник потерял в живой силе не менее четырех раненых и трех погибших и был отброшен на ранее занимаемые им позиции», — сказал представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Пр его словам, ситуация остается напряженной, огонь ведется по населенному пункту, а также в направлении памятника князю Игорю. Обстрел со стороны украинских вооруженных сил ведется с помощью 120-мм минометов и стрелкового оружия.