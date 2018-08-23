Депутат Рады предсказал «землетрясение» в Кремле из-за военного парада в Киеве

Депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна предположил, что парад военной техники ко Дню независимости может вызвать «землетрясение» в Кремле. Об этом политик сказал в эфире украинского телеканала NewsOne.

По его словам, украинской армии «есть чем похвастаться». Он отметил, что военный парад, который пройдет в Киеве, станет «измерением патриотизма» граждан Украины, желающих убедиться в боеспособности национальной армии.

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«Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле», — заключил Барна.

Ранее сообщалось, что первый украинский танк с вооружением НАТО заглох в центре Киева по пути на репетицию парада.