Чешский парламент назвал вторжением ввод советских войск в 1968 году

Чешский парламент принял резолюцию, согласно которой ввод войск Организации Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году является вторжением и оккупацией. Об этом сообщает České noviny.

Отмечается, что в голосовании приняли участие 145 из 156 депутатов парламента. Документ был принят единогласно.

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Инициатором резолюции стал председатель фракции христианских демократов Ян Бартошек. Он заявил, что принятый документ является «четким посланием общественности и другим странам, включая Россию». Также, по его словам, резолюция необходима, чтобы предотвратить «искажение истории».

Ранее бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский рассказал, что в случае приказа был готов открыть огонь по советским военным в августе 1968 года, когда войска СССР и других стран вошли в Чехословакию.