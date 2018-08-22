В России построят гиперзвуковой летательный аппарат «Анчар-РВ»

Российское Минобороны и Московский институт теплотехники (МИТ) подписали контракт о создании в России гиперзвукового «летательного аппарата» большой дальности «Анчар-РВ». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, подписание договора произошло в ходе форума «Армия-2018», проходящем в Московской области в период с 21 по 26 августа.

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По имеющимся данным, проект гиперзвукового летательного аппарата уже перешел от теоретической стадии к опытно-конструкторским работам. Другие подробности и сроки реализации проекта «Анчара» не разглашаются.

Отмечается, что в России уже имеются гиперзвуковые ракетные системы «Авангард» и «Кинжал».

Ранее сообщалось, что российское Минобороны опубликовало видео испытаний «Кинжала».