Путин: НАТО приближается к границам России
Российский президент Владимир Путин заявил, что военная инфраструктура НАТО движется к границам России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия не приближает свою инфраструктуру к границам НАТО, в отличии от стран-членов альянса.
Он также добавил, что НАТО увеличивает количество техники и личного состава вблизи границ России.
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Путин подчеркнул, что НАТО проводит множество учений около российских границ.
Ранее сообщалось, что Путин пообещал соразмерный ответ на размещение у границ России баз НАТО.
По его словам, ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие.