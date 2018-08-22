Путин: НАТО приближается к границам России

Российский президент Владимир Путин заявил, что военная инфраструктура НАТО движется к границам России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия не приближает свою инфраструктуру к границам НАТО, в отличии от стран-членов альянса.

Он также добавил, что НАТО увеличивает количество техники и личного состава вблизи границ России.

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Путин подчеркнул, что НАТО проводит множество учений около российских границ.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал соразмерный ответ на размещение у границ России баз НАТО.

По его словам, ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие.