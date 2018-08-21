Боевики заявили о подготовке к наступлению на правительственные силы в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков заявил, что командование радикальных группировок в Сирии открыто объявило о подготовке наступления на войска правительственных сил, передает РИА «Новости».

По его словам, командование формирований боевиков отказывается от какого-либо диалога по политическому урегулированию конфликта.

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Цыганков также отметил, что сотрудники центра призывают всех командиров незаконных вооруженных формирований, которые находятся на территории Сирии, отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования.

Ранее сообщалось, что в ООН проверяют слова Лаврова о тайном запрете на восстановление Сирии.