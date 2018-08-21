Госдеп: США будут подкреплять дипломатию в отношении России военной силой

Второй помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что американская дипломатия в отношении России будет подкрепляться опорой на беспрецедентную военную силу, передает ТАСС.

«Наша политика в отношении России проистекает из понимания того, что дипломатия США на российском направлении, чтобы быть эффективной, должна быть подкреплена «беспрецедентной военной силой, полностью интегрированной с союзниками и всеми нашими инструментами мощи», — сказал Митчелл.

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Об этом он заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США, не уточнив источник использованной цитаты.

Ранее в США заявили о готовности причинить России больше «экономической боли».