На «Армии-2018» представили экзоскелет «солдата будущего»

На военном форуме «Армия-2018» был представлен экзоскелет из углепластика, который облегчает передвижения солдат с грузами до 50 кг. Об этом сообщает РИА «Новости».

Разработка была создана ЦНИИ точного машиностроения (входит в «Ростех»). Отмечается, что экзоскелет уже был апробирован в реальных боевых действиях.

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«В демонстрационном центре «Ростеха» представлена экзоскелетная конструкция для экипировки «солдата будущего». Разработка уже прошла опытную апробацию в российской армии в условиях реальных боевых действий и подтвердила высокую эффективность», — сообщается в релизе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по использованию экзоскелетов.