Шойгу рассказал об укреплении военного сотрудничества России и ЦАР
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал Центральноафриканскую республику (ЦАР) перспективным партнером России в Африке. Об этом он сказал в ходе переговоров с коллегой из ЦАР Мари Ноэль Койярой, передает РИА «Новости».
По словам Шойгу, на форуме «Армия-2018» будет подписано межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. Оно будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере, добавил министр.
Россия рассматривает ЦАР «в качестве перспективного партнера на африканском континенте», заявил Шойгу. По словам министра, беседа глав двух государств, прошедшая на полях Петербургского международного экономического форума в мае, придала важный импульс двусторонним отношениям.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в настоящее время в ЦАР работают 175 российских инструкторов, из них пять военных и 170 гражданских.