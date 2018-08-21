По Кабулу нанесли ракетный удар

Столица Афганистана Кабул подверглась ракетному удару, сообщает телеканал Tolo News.

Удар был нанесен около 9 утра по местному времени (7.30 мск). Отмечается, что атака была совершена во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-Байрам.

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По данным телеканала, ракеты были выпущены по президентскому дворцу и правительственному кварталу города.

«Есть группы, которые продолжают насилие и запускают ракеты, они не смогут остановить развитие афганского народа», — заявил Гани.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва около образовательного учреждения на западе Кабула погибли 48 человек.