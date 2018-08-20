Концерн «Калашников» объявил о подготовке к испытаниям нового автомата

Концерн «Калашников» сообщил о подготовке к испытаниям опытного образца нового автомата АК-308 в калибре 7,62 мм, передает РИА «Новости».

«Оружие выполнено на базе автомата АК103 под патрон 7,62×51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения», — сообщили представители концерна.

Отмечается, что вместимость магазина нового автомата составляет 20 патронов, его вес с пустым магазином — 4,3 кг, общая длина ствола — 415 мм. В конструкции автомата используется диоптрический прицел и регулируемый по длине складной приклад на четыре позиции. Также в концерне рассказали о том, что при разработке была предусмотрена возможность установки на ствол новой модели автомата штык-ножа.