Россия отказалась от строительства собственных вертолетоносцев

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что в России не будут строить собственные вертолетоносцы, передает «Интерфакс».

«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», – сказал Мантуров.

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По его словам, корабли, которые способны нести вертолеты, будут присутствовать в военно-морского флоте страны.

Мантуров уточнил, что авианесущие корабли должны быть оснащены также вертолетным крылом.

Ранее заместитель министра обороны России Юрий Борисов заявил, что первый вертолетоносец в стране будет создан к 2022 году.