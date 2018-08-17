«МиГ» начал работу над истребителем-перехватчиком нового поколения

Генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил о начале опытно-конструкторских работ по созданию истребителя-перехватчика нового поколения ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), передает РИА «Новости».

«Проект ПАК ДП находится на стадии опытно-конструкторских работ», — сказал Тарасенко.

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Он также отметил, что новый истребитель должен будет заменить МиГ-31, чей жизненный цикл завершится через 10 лет, после чего ему понадобится замена.

Ранее сообщалось, что в Казани прошла торжественная презентация нового российского бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М, который должен поступить на вооружение в 2021 году.