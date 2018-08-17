В США заявили о подготовке к окончательной фазе операции против ИГ в Сирии

Американская сторона готовится к завершающей фазе военной операции по борьбе с боевиками террористической организации «Исламское государство», передает РИА «Новости» со ссылкой на специального представителя президента США в коалиции по борьбе с террористами Бретта Макгерка.

«Мы остаемся в Сирии, внимание уделяется окончательной победе над ИГ. Мы пока еще не запустили окончательную фазу по борьбе с «физическим» халифатом, это готовится сейчас», — сказал Макгерк.

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Он подчеркнул, что операция, о которой идет речь, будет очень значительной, так как остается значительное число боевиков группировки, оказывающих сопротивление.

Ранее СМИ писали, что ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб ИГ в Сирии, а также, что главарь группировки получил тяжелое ранение.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.