На Украине заявили об успешном испытании крылатой ракеты

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в стране успешно испытали крылатую ракету. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы СНБО, испытания прошли на юге Одесской области. По словам Турчинова, крылатая ракета украинского производства полностью выполнила запланированную программу, поразив морскую цель на расстоянии 100 км.

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Также секретарь отметил, что украинские крылатые ракеты смогут обеспечить «надежную оборону Черноморского и Азовского побережья».

Ранее сотрудник ракетно-космического предприятия «Южмаш» Алексей Василенко рассказал о неготовности нового украинского оружия. По его словам, речь шла об оперативно-тактическом ракетном комплексе «Сапсан».