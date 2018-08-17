Пентагон перенес военный парад Трампа

В Пентагоне приняли решение перенести военный парад в Вашингтоне, который намеревался организовать американский президент Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на заявление военного ведомства США.

В заявлении Пентагона говорится, что изначально проведение парада планировалось на 10 ноября нынешнего года, однако теперь рассматривается возможность о его переносе на 2019 год.

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Отмечается, что в Белом доме пока не прокомментировали эту информацию.

На телеканале предположили, что перенос парада связан из-за негативной реакции на его удорожание. Изначально предполагалось, что он будет стоить в районе $12 млн, однако впоследствии появилась информация о цене в $92 млн.