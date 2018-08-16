Посадка боевых самолетов на трассу под Хабаровском попала на видео
Жители Хабаровского края сняли на видео посадку боевых самолетов на одну из местных трасс в рамках учений «Восток-2018», передает РИА «Новости».
На кадрах видно, как военные самолеты совершают бреющий полет над автомобилистами и плавно приземляются.
Специально для учений авиации перекрыли участок автотрассы Хабаровск – Лидога – Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре с 91-го по 93-й километры.
В январе в Ростовской области в ходе военных учений на автотрассу приземлились три боевых истребителя. Посадку совершили экипажи самолетов Су-27, Су-30 и Су-34. По легенде, летчики провели воздушный бой с противником, а затем должны были сесть на условно поврежденную полосу.