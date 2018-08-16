СМИ: ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб ИГ в Сирии

Иракская армия нанесла авиаудар по оперативному штабу террористической группировки «Исламское государство» в Сирии. Об этом сообщает Al-Sumaria.

По данным телеканала, ВВС Ирака провели операцию в Сирии по приказу премьер-министра страны Хейдара аль-Абади.

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Как отмечается, иракские военные полностью уничтожили оперативный штаб ИГ.

Ранее СМИ сообщили, что главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади получил тяжелое ранение.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.