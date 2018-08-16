Под Волгоградом уничтожили 82 снаряда времен войны

Пиротехники Донского спасательного центра МЧС обезвредили 82 снаряда, в том числе и 2 фугасные авиабомбы ФАБ-100, найденные поисковиками в Городищенском районе Волгоградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«Авиационные фугасы, гранаты, минометная мина и другие снаряды были обнаружены поисковыми группами Поисковой общественной организации «Надежда» во время раскопок в поле в районе хутора Паньшино», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в этом районе шли тяжелые бои во время Сталинградской битвы.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего портхладокомбината на Ленинградском шоссе нашли снаряд со взрывателем времен Великой Отечественной войны.