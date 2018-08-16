Эксперт оценил заявление ВВС Британии о «перехвате» Су-24

Военный аналитик Александр Жилин дал комментарий в связи с заявлением британской стороны о перехвате истребителями Eurofighter Typhoons российских Су-24 над акваторией Черного моря, что опровергли в российском Минобороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Жилина, заявление Великобритании является «очередным фейком» и основывается на непрофессионализме и «откровенной» лжи. Он подчеркнул, что полеты над территориальными водами разрешены, поэтому о перехватах не может идти и речи.

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«Поэтому этот бред, который они несут, — по-русски говоря, ни в какие ворота. И надо к этому спокойнее относиться, потому что все то, что сейчас творится в информационном пространстве Британии, это истерика, причем лишенная разума», — заявил Жилин.

Ранее королевские Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате истребителями Eurofighter Typhoons российских Су-24 над акваторией Черного моря вблизи от воздушного пространства НАТО. Министерство обороны России заявило, что четыре российских самолета выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря, среди них не было ни одного Су-24.