В ЛНР заявили о подрыве комбайна
В селе Красный Октябрь в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) произошел подрыв комбайна с комбайнером. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС ЛНР.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Красный Октябрь Антрацитовского района.
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«При следовании по проселочной дороге произошел подрыв на неустановленном взрывном устройстве комбайна», — сообщили в ведомстве.
По данным местного МЧС, водитель комбайна ранений не получил.
В настоящее время ведется расследование инцидента.
В июле официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявлял об обострении ситуации у линии соприкосновения на востоке Украины. По его словам, украинские силовики начали перемещать военную технику и запускать беспилотники.