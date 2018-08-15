Замминистра обороны России и посол ЕС обсудили взаимодействие в военной сфере
Замминистра обороны России Александр Фомин и глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер обсудили вопросы безопасности и взаимодействие по военной линии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным агентства, стороны обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной безопасности.
Реклама
Как отмечается, в ходе встречи Фомин проинформировал Эдерера о ситуации в Сирии.
При этом стороны также обменялись мнениями в сфере евробезопасности.
Ранее сообщалось, что министр обороны Японии Ицунори Онодэра и глава Минобороны России Сергей Шойгу договорились о дальнейшем взаимодействии по ситуации вокруг Северной Кореи.