Замминистра обороны России и посол ЕС обсудили взаимодействие в военной сфере

Замминистра обороны России Александр Фомин и глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер обсудили вопросы безопасности и взаимодействие по военной линии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным агентства, стороны обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной безопасности.

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Как отмечается, в ходе встречи Фомин проинформировал Эдерера о ситуации в Сирии.

При этом стороны также обменялись мнениями в сфере евробезопасности.

Ранее сообщалось, что министр обороны Японии Ицунори Онодэра и глава Минобороны России Сергей Шойгу договорились о дальнейшем взаимодействии по ситуации вокруг Северной Кореи.