В Норвегии заявили об увеличении вдвое контингента морских пехотинцев США

Министр обороны Норвегии Франк Бекке-Дженсен сообщил о достигнутой с США договоренности о расширении до 700 человек контингента американской морской пехоты, размещенного на территории страны, передает РИА «Новости».

«Я рад сообщить, что власти США и Норвегии договорились расширить ротационную подготовку и увеличить количество учений для подразделений корпуса морской пехоты США. В итоге действие соглашения будет продлено после 2018 года, договоренность может включать до 700 американских пехотинцев», — сказал министр.

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Ожидается, что дополнительный контингент прибудет в Норвегию осенью 2018 года. В документе оговаривается, что продление ротационного присутствия должно оказать позитивный эффект на развитие вооруженных сил Норвегии.

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