Суд отказался освободить главу департамента аудита госконтрактов Минобороны

Мосгорсуд признал законным помещение под арест директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максима Куксина, который обвиняется в получении взятки в размере 11 млн рублей, передает РИА «Новости».

«Суд постановил — решение об избрании меры пресечения оставить без изменения», — огласил решение судья.

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Таким образом, судом была отклонена апелляционная жалоба адвокатов, которые настаивали на освобождении Куксина.

Ранее сообщалось, что Савеловский суд Москвы заключил под стражу директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны России Максима Куксина до 17 сентября.

Куксину грозит до 15 лет заключения и штраф в 70 раз превышающим сумму взятки.