В МИД России прокомментировали новый оборонный бюджет США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый оборонный бюджет США фиксирует курс Вашингтона на доминирование в мире, передает РИА «Новости».

Как рассказала Захарова во время брифинга, подписанный президентом США Дональдом Трампом 13 августа закон о предельных расходах на национальную оборону в 2019 году, по сути, фиксирует курс на наращивание доминирующей роли Вашингтона на международной арене посредством силы.

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Ранее Захарова объяснила, почему США не справились с ролью супермена. Размер бюджета на 2019 год достигает $716 млрд.

Трамп подписал новый оборонный бюджет на военной базе Форт-Драм.