РЛС Эстонии не смогли отследить траекторию случайно запущенной ракеты

Радиолокационные станции (РЛС) Эстонии не смогли отследить ракету, которую 7 августа случайно запустил истребитель ВВС Испании. Об этом сообщается на сайте Сил обороны Эстонии.

Отмечается, что эстонские военные после тщательной проверки предполагаемого места падения ракеты не смогли обнаружить ни ракету, ни ее фрагменты. В данный момент ее поиски прекращены. Эстонский министр обороны Рийво Валге отметил, что поиски продолжатся с помощью ВВС Эстонии.

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«Для установления траектории движения ракет используются радары, которых в Эстонии нет, поскольку в Эстонии нет и системы зенитных установок соответствующего радиуса действий», — говорится на сайте Сил обороны.

Ранее сообщалось, что в Эстонии потушили пожар от испанской ракеты и продолжили ее искать.