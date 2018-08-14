В Совфеде отреагировали на заморозку сотрудничества с США по Договору по открытому небу

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что Россия полностью выполняет требования по Договору по открытому небу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Отмечалось, что сотрудничество будет приостановлено до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не предоставит комитетам конгресса сертификат о сотрудничестве по договору.

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«Обвинения США в наш адрес совершенно не обоснованны», — заявил Серебренников.

По его словам, Россия соблюдает договор с полным соответствием с договоренностями и их сроками. Он подчеркнул, что так же российская сторона поступает с договором об уничтожении химического оружия.