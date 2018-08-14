Китай выразил недовольство в связи с новым оборонным бюджетом США

Китайская сторона выразила недовольство в связи с новым оборонным бюджетом Соединенных Штатов, в котором есть направленное против Пекина «негативное содержание». Об этом сообщается на сайте МИДа страны.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства Лу Кана, Китай не раз выражал американской стороне свою позицию по этому вопросу. В ведомстве подчеркнули, что не приемлют «негативное содержание» документа, направленное против Китая.

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«Мы выражаем решительное недовольство в связи с тем, что США, не обращая внимание на протест Китая, приняли и подписали оборонный бюджет на 2019 фискальный год», - заявил Лу Кан.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет США.