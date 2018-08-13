FT: Россия стала ключевым источником гуманитарной помощи в Сирии

В то время как правительство России подталкивает международное сообщество к тому, чтобы вложиться в долгосрочную реконструкцию Сирии, Москва стала ключевым участником краткосрочных операций по оказанию помощи в регионе, пишет газета Financial Times.

Издание рассказывает о сирийском электрике Заине Мустафе, который получил неожиданную помощь от российских военных.

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«Солдаты приезжали на грузовиках, нагруженных едой, они отдавали ее нам...Они даже привезли врачей, которые лечили раненую ногу моей жены», — сказал Заин Мустафа.

FT отмечает, что участие Москвы в гражданской войне в Сирии нарушило баланс сил в пользу президента САР Башара Асада. По мере того, как в последние месяцы проправительственные силы укрепляли контроль над сирийским государством, Москва все больше вовлекалась в операции по оказанию гуманитарной помощи.

Пока президент России Владимир Путин стремится прекратить военное участие в сирийском регионе, политики в Москве хотят обеспечить мир в Сирии, завоевав сердца и умы, говорится в материале.

Газета добавляет, что ни одна российская организация не продвинулась в оказании гуманитарной помощи дальше, чем общественный фонд имени Ахмата Кадырова — благотворительная организация имени отца главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

По словам экспертов, именно близость властей правительства Чечни с чиновниками на Ближнем Востоке позволили фонду внести такой значимый вклад. Только в Восточной Гуте в апреле и мае фонд имени Ахмата Кадырова обеспечил более 100 тыс. жителей продовольствием и водой. По словам министра, в доставке помощи активно участвуют транспортные самолеты ВВС России.

Тем не менее, российским благотворительным организациям зачастую приходится распределять помощь через сирийское общество Красного Полумесяца, которое, по словам одного источника, чересчур контролирует гуманитарное пространство и пытается доминировать.

FT отмечает, что Россия стремится наладить связи и с международными гуманитарными фондами, в том числе с международным комитетом Красного Креста. С апреля 2017 года российские гуманитарные организации, а также российские чиновники и сирийские дипломаты обсуждали с западными фондами вопросы по доставке грузов и потребностей сирийцев.

Их усилия сопряжены с трудностями, о чем свидетельствует одно из первых взаимодействий министерства обороны России с организацией «Врачи без границ». По словам осведомленного источника, благотворительная организация отказывается от нанесения российских военных и сирийских правительственных маркировок.