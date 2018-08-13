Эсминец ВМС США зашел в Черное море
Эсминец ВМС США «Карни» вошел в Черное море. Об этом сообщается на сайте 6-го флота ВМС США.
«Эсминец «Карни» вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в частности, целью прибытия эсминца является взаимодействие с союзниками и партнерами в регионе.
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В ВМС также подчеркнули, что прибытие «Карни» в Черное море демонстрирует неизменную приверженность США безопасности в регионе.
В июле сообщалось, что ракетный эсминец армии США USS «Портер» DDG 78 зашел в порт Одессы.
Как отмечалось, корабль прибыл в порт для обеспечения стабильности в регионе.