Военные уничтожили два беспилотника боевиков около базы Хмеймим

Российские военные уничтожили два беспилотника террористов, приближавшихся к авиабазе Хмеймим в Сирии, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.

«За прошедшие сутки средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим было обнаружено два БПЛА, запущенных в направлении авиабазы с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиями. Штатными зенитными огневыми средствами воздушные цели были уничтожены на безопасном удалении от авиабазы», — рассказал Цыганков.

По его словам, в ходе инцидента никто не пострадал, материальный ущерб не нанесен, а российская авиабаза функционирует в плановом режиме.