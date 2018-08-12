National Interest: флот США готовится к противостоянию с Россией

Заявления руководства американского флота говорят о подготовке США к противостоянию с Россией в Северной Атлантике, пишет National Interest.

Издание, в частности, приводит слова главнокомандующего Военно-морским флотом США адмирала Джона Ричардсона о пиковых показателях активности российских подводных лодок в регионе за последние 25 лет, а также на заявление о необходимости быть готовыми к бою, сделанное вице-адмиралом Чарльзом Ричардом в день вступления в должность.

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Так, сообщается, что Ричард, сославшись на слова своего предшественника вице-адмирала Джозефа Тофало призвал войска «приготовиться к бою», так как только готовность к бою может «предотвратить кровопролитие».

Отмечается, что заявление подобного характера укладываются в положения Национальной оборонной стратегии США на 2018 год.

Ранее сообщалось, что посольство России пошутило над созданием космических войск США.