Самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Ялту для борьбы с пожаром

Самолет-амфибия Бе-200 вылетел из Геленджика для борьбы с природным пожаром в ущелье Уч-Кош над Ялтой, передает РИА «Новости» заявление помощника начальника крымского управления МЧС Владимира Иванова.

Площадь пожара в горнолесном заповеднике над Ялтой составляет 19 гектаров, тушение осложняется сложным рельефом местности и ветром.

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«В 16.50 из Геленджика в Ялту вылетел самолет Бе-200. Самолет Ил-76 с водосбросными устройствам сейчас завершает заправку водой в аэропорту Симферополя и вскоре вылетит в направлении Ялты», — сказал Иванов.

В работе по ликвидации природного пожара было задействовано 478 человек и 58 единиц техники.

Пожар, площадь которого изначально составляла 1,5 гектара, возник в заповеднике под Ялтой накануне.